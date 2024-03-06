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Свердловская ГИБДД обследовала около 700 км дорог 4-5 мая 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. 4-5 мая сотрудники свердловской Госавтоинспекции проверили безопасность около 700 км автодорог, пишет департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что 4-5 мая 2024 года на Средний Урал обрушились сильные снегопады. В частности, в Екатеринбурге за выходные выпало 96% месячной нормы осадков, писал УрБК.

Для устранения гололеда на региональных дорогах было задействовано 176 единиц снегоуборочной техники, 25 автогрейдеров, 90 единиц другой техники, использовано более 4 тыс. т пескосоляной смеси.

«Для помощи автомобилистам, на 280 и 320 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» были развернуты пункты обогрева, укомплектованные специальным тепловым оборудованием: пушками, электрогенератором, медицинской аптечкой, теплой одеждой, одеялами и термосами с горячим чаем. Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральской авиабазы, Екатеринбургского городского лесничества дорожных служб Дегтярска, Екатеринбурга и волонтеры расчищают Чусовской тракт от поваленных из-за снегопада деревьев. Сломанные стволы распиливают и убирают с проезжей части», — говорится в сообщении департамента.
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