Свердловская ГИБДД обследовала около 700 км дорог 4-5 мая 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали в общей сложности 307 ...09.02.2024 В Свердловской области последствия снегопада на региональных дорогах в минувшие сутки ликвидировали 439 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Свердловской области последствия снегопада и метели на региональных дорогах в ...05.02.2024 Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий ...25.10.2023 На Среднем Урале в ночь на 25 октября выпало 8 см снега
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На всей территории Свердловской области, кроме северной части, с 24 по 25 октября ...25.11.2022 На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...