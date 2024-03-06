Свердловская ГИБДД обследовала около 700 км дорог 4-5 мая 2024 года

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Последствия снегопада на свердловских трассах устраняли 307 единиц дорожной техники

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали в общей сложности 307 ...

В Свердловской области последствия снегопада на региональных дорогах в минувшие сутки ликвидировали 439 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Свердловской области последствия снегопада и метели на региональных дорогах в ...

Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий ...

На Среднем Урале в ночь на 25 октября выпало 8 см снега

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На всей территории Свердловской области, кроме северной части, с 24 по 25 октября ...

На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...