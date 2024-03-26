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Вчера, 10:00

На ПНТЗ проверили уровень безопасности труда

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Комиссия Трубной Металлургической Компании (ТМК) во главе с директором дирекции по техническому обеспечению производства ТМК Михаилом Титовым проверила соблюдение правил безопасности труда на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На ПНТЗ проверили уровень безопасности труда
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Проверяли завод по следующим направлениям: электробезопасность при эксплуатации электроустановок, защемление между предметами, деталями и машинами, электро- и газосварочные работы, ручной инструмент. В аудите также принимали участие бренд-директор ТМК Андрей Посохов, управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров и главный инженер предприятия Константин Батюков.

«В рамках обхода производственных площадок мы обращаем внимание на все факторы, в том числе состояние грузоподъемных механизмов, пешеходных дорожек, коммуникаций цеха и оборудования. В цехе по производству труб нефтяного сортамента 4 мы отметили высокую вовлеченность руководства подразделения во все процессы, а также ответственное отношение к вопросам безопасности всех без исключения сотрудников. Они четко понимают риски и знают, какие действия необходимо предпринять для их быстрого и эффективного устранения», — сказал М. Титов.
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