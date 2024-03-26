На ПНТЗ проверили уровень безопасности труда

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в состав Трубной Металлургической ...26.02.2024 ПНТЗ полностью автоматизировал процесс маркировки продукции насосно-компрессорных труб
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...05.05.2023 На ПНТЗ провели День безопасности труда
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...20.08.2021 ПНТЗ успешно прошел аудит Американского института нефти
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в состав Трубной металлургической ...26.12.2016 ПНТЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Аудиторы международного концерна TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд) проверили ...