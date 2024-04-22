Президент УАТ Михаил Мальцев в рамках рабочей поездки обсудил перспективы сотрудничества в сфере туризма с властями Карелии

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев провел рабочую встречу с ...17.04.2024 В Екатеринбурге состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге 16 апреля состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму. ...24.01.2024 Свердловские туроператоры открывают туры в Карелию
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Для свердловских туристов открывается новое направление — туры по Карелии. В рамках ...09.12.2022 Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) переизбран Михаил Мальцев. Такое решение ...03.08.2022 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Делегация Уральской ассоциации туризма (УАТ) представила Россию на Международном ...