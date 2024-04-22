УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:46

Президент УАТ Михаил Мальцев в рамках рабочей поездки обсудил перспективы сотрудничества в сфере туризма с властями Карелии

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев посетил с рабочим визитом Республику Карелия. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках поездки Михаил Мальцев провел рабочую встречу с министром экономического развития и промышленности Республики Карелия Олегом Ермолаевым. Стороны обсудили вопросы развития туризма в регионах, новые точки притяжения Карелии, представляющие интерес для Урала.

Ожидается, что Олег Ермолаев прибудет на Урал с ответным визитом в рамках Международной туристской выставки «Лето-2024», которая пройдет с 17 по 18 мая в Екатеринбурге.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.04.2024 Президент УАТ Михаил Мальцев обсудил с и.о. генконсула Кыргызстана Гульнурой Нарматовой план сотрудничества на предстоящий сезон

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев провел рабочую встречу с ...

17.04.2024 В Екатеринбурге состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге 16 апреля состоялась стратегическая сессия по промышленному туризму. ...

24.01.2024 Свердловские туроператоры открывают туры в Карелию

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Для свердловских туристов открывается новое направление — туры по Карелии. В рамках ...

09.12.2022 Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) переизбран Михаил Мальцев. Такое решение ...

03.08.2022 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Делегация Уральской ассоциации туризма (УАТ) представила Россию на Международном ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк05.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя
Архив новостей
Май 2024 (65)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18