Президент УАТ Михаил Мальцев в рамках рабочей поездки обсудил перспективы сотрудничества в сфере туризма с властями Карелии

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев посетил с рабочим визитом Республику Карелия. Об этом сообщает пресс-служба организации.



В рамках поездки Михаил Мальцев провел рабочую встречу с министром экономического развития и промышленности Республики Карелия Олегом Ермолаевым. Стороны обсудили вопросы развития туризма в регионах, новые точки притяжения Карелии, представляющие интерес для Урала.



Ожидается, что Олег Ермолаев прибудет на Урал с ответным визитом в рамках Международной туристской выставки «Лето-2024», которая пройдет с 17 по 18 мая в Екатеринбурге.