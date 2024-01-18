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Вчера, 16:41

В Екатеринбурге этим летом высадят более 123 тыс. зеленых насаждений

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге в этом сезоне будет высажено более 123 тыс. зеленых насаждений. О планах по благоустройству города этим летом рассказал в ходе брифинга заместитель главы города Алексей Бубнов.

«Будем продолжать работы по благоустройству Преображенского парка, начнем работы в парке «Уралмаш». В большом объеме запланировано озеленение городских территорий: 3 тыс. деревьев будет высажено на улично-дорожной сети, порядка 80 тыс. деревьев мы высадим в лесопарковых зонах, городских лесах, 40 тыс. кустарников, порядка 6 га цветников. Будем поддерживать город в надлежащем состоянии, чтобы всегда было чисто, чтобы жителям и гостям Екатеринбурга было комфортно», — рассказал Алексей Бубнов.

Однако в ближайшее время в числе приоритетных задач муниципалитета проведение дорожных ремонтов. Алексей Бубнов рассказал, что уже стартовали работы по замене бортового камня на участках автодорог по улице Восточная, от улицы Малышева до улицы Куйбышева; по улице Крестинского, до улицы Академика Шварца; по улице Авиационной, от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта. Для восстановления дорожного полотна рабочие израсходовали 628 т асфальтобетонной смеси.

Напомним, что в последний рабочий день апреля в Екатеринбурге состоялся общегородской субботник. В нем принял участие 52 тыс. 491 горожанин. Благодаря их усилиям из города вывезли 4 тыс. 881 т мусора.
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