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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в период с 22 по 28 апреля зарегистрировано 27,3 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 2,2% и больше среднего многолетнего уровня на 26,4%. В структуре заболеваемости 63,8% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 13,4 тыс. случаев ОРВИ, что соответствует показателю прошлой недели и больше среднего многолетнего уровня на 38,5%.
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