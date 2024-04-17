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Свердловские предприниматели приняли участие в онлайн-бизнес-миссии с немецкими торговыми площадками

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Свердловские производители продуктов питания и товаров для детей приняли участие в онлайн-бизнес-миссии с представителями немецких торговых площадок. Мероприятие организовано Торговым представительством России в Германии при содействии правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), сообщает департамент информполитики региона.

Цель бизнес-миссии — расширение возможностей экспортных продаж российских товаров через европейские электронные торговые площадки.

«Продукция российских, и в том числе свердловских, предприятий продолжает пользоваться спросом по всему миру, в том числе в странах Европейского союза. И заинтересованность крупных торговых домов Германии — тому подтверждение», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Отметим, что объемы российско-немецкого товарооборота остаются значительными даже на фоне имеющихся ограничений. Так, в 2023 году в ФРГ было экспортировано российских товаров на сумму 3 млрд 947,3 млн долл. США.

«Развитие экспорта малого и среднего бизнеса — один из приоритетов нашей работы. В 2023 году при содействии Центра поддержки экспорта СОФПП 128 свердловских компаний заключили экспортные соглашения на общую сумму порядка 86 млн руб. География этих контрактов включает 39 стран, в числе которых Германия», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
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