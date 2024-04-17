Свердловские предприниматели приняли участие в онлайн-бизнес-миссии с немецкими торговыми площадками

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В состав бизнес-миссии Свердловской области для участия в международной промышленной ...15.04.2024 Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий ...01.08.2022 Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область для подписания контрактов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область с ...01.07.2022 Центр поддержки экспорта Среднего Урала отметили на федеральном уровне
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российский экспортный центр (РЭЦ, федеральный государственный институт поддержки ...12.04.2022 Свердловский центр поддержки экспорта вошел в пятерку лучших в стране
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. По итогам 2021 года Свердловский центр поддержки экспорта Свердловского областного ...