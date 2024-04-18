Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,15%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 по 22 апреля выросли на 0,15% и составили 68,45 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,06%, до 49,83 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,12% и составила 54,08 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,09%, до 64,33 руб.

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