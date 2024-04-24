В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге местная жительница признана виновной в совершении преступлений по чч. ...09.01.2024 В Екатеринбурге похитивший у покупателей свыше 22,9 млн рублей лжепредприниматель осужден на 7,7 года лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...23.10.2023 В Екатеринбурге осудили на 3 года лишения свободы охранника автоцентра за хищение более 7,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...22.01.2019 Жителя Екатеринбурга приговорили к 9 годам колонии за мошенничество с жильем на 26,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...