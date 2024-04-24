В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В Екатеринбурге Кировский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что обвиняемый, действуя от имени крупного пищевого дистрибьютора, дистанционно заключал с ресторанами договоры о поставке продуктов с отсрочкой платежа. Однако после получения товара он скрывался от поставщиков и не исполнял взятые обязательства по оплате .



Так, в период с июня 2021 года по ноябрь 2022 года он причинил ущерб трем коммерческим организациям на сумму свыше 12 млн руб.



Кировский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.