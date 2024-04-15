Екатеринбургу необходимо еще 123 тыс. голосов для участия в федеральной программе по благоустройству общественных территорий

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Для получения федеральной субсидии на восстановление одного из екатеринбургских парков ...

Для получения федеральных субсидий на восстановление парков в Екатеринбурге не хватает 197 тыс. 619 голосов

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Среди территорий, которые будут благоустроены в 2025 году в Екатеринбурге, прочное ...

В Екатеринбурге среди территорий для благоустройства в 2025 году лидирует парк 50-летия ВЛКСМ

Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

В Свердловской области за благоустройство общественных территорий в 2025 году проголосовали почти 650 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для ...