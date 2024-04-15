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Екатеринбургу необходимо еще 123 тыс. голосов для участия в федеральной программе по благоустройству общественных территорий

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Екатеринбургу необходимо набрать еще 123 тыс. голосов для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». До окончания голосования осталось четыре дня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочего совещания с руководителями районов поставил задачу объединить все усилия, чтобы набрать необходимое количество голосов для включения в федеральный проект.

«У нас большой город. Мы с гордостью говорим о том, что у нас четверть населения — молодые люди от 14 до 35 лет. Поэтому их надо активно вовлекать в процесс голосования», — подчеркнул градоначальник.

Отметим, что на сегодняшний день в голосовании приняли участие 257 тыс. жителей Екатеринбурга.

В конкурсе участвует восемь площадок: 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка, бульвар на улице Посадской, парк «7 Ключей», Основинский парк, парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной, Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап).

Напомним, что рейтинговое голосование продлится до 30 апреля. Принять участие в выборе территории могут граждане в возрасте от 14 лет. Проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий можно на сайте 66.gorodsreda.ru или с помощью волонтеров.
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