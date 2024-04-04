Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 5%

УрБК, Челябинск, 26.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 59,09 тыс. кредитных карт. По ...Сегодня, 13:24 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 9%
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 77,93 тыс. кредитных карт. По ...04.04.2024 Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 8%
УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 56,01 тыс. кредитных карт. По ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По ...