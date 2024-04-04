Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 77,93 тыс. кредитных карт. По ...04.04.2024 Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 8%
УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 56,01 тыс. кредитных карт. По ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По ...04.12.2023 На Южном Урале объем лимитов по кредитным картам за год снизился на 9%
УрБК, Челябинск, 04.12.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года было выдано 50,30 тыс. кредитных карт. По ...