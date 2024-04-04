Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 5%

УрБК, Челябинск, 26.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 59,09 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 5%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объем лимитов по кредитным картам в регионе в марте составил 6,05 млрд руб., увеличившись на 21% по сравнению с февралем. Средний лимит по кредитным картам в Челябинской области в марте достиг 102 тыс. руб., увеличившись на 15% за месяц.

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