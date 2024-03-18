УБРиР информирует клиентов о графике работы в предстоящие праздники

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) информирует клиентов о графике работы в предстоящие праздничные даты. В отделения, оборудованные системой электронной очереди, можно записаться заранее на сайте банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, 27 апреля банк будет работать по действующему режиму обслуживания в понедельник. 29 апреля и 30 апреля для физических лиц банк будет работать по субботнему расписанию. Для юридических лиц на эти дни банк закрыт. 28 апреля и 1 мая организация работать не будет.



8 мая банк будет функционировать по расписанию предпраздничного дня, в ряде отделений обслуживание физических и юридических лиц завершится на 1 час раньше.



9 и 12 мая банк будет закрыт. 10 и 11 мая обслуживание физлиц будет проходить по субботнему расписанию. Обслуживание юрлиц в эти дни не предусмотрено.