УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:03

УБРиР информирует клиентов о графике работы в предстоящие праздники

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) информирует клиентов о графике работы в предстоящие праздничные даты. В отделения, оборудованные системой электронной очереди, можно записаться заранее на сайте банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, 27 апреля банк будет работать по действующему режиму обслуживания в понедельник. 29 апреля и 30 апреля для физических лиц банк будет работать по субботнему расписанию. Для юридических лиц на эти дни банк закрыт. 28 апреля и 1 мая организация работать не будет.

8 мая банк будет функционировать по расписанию предпраздничного дня, в ряде отделений обслуживание физических и юридических лиц завершится на 1 час раньше.

9 и 12 мая банк будет закрыт. 10 и 11 мая обслуживание физлиц будет проходить по субботнему расписанию. Обслуживание юрлиц в эти дни не предусмотрено.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2024 УБРиР с 20 марта изменит тарифы для юридических и физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 20 марта вводит новые тарифы для ...

16.11.2022 УБРиР открывает новый офис в Москве

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...

13.12.2010 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» увеличивает время работы своих отделений

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2010. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» продлевает режим работы своих отделений. ...

10.04.2009 14 апреля 2009 года ОАО «УБРиР» проведет семинар для клиентов

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2009. 14 апреля 2009 года ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» проведет семинар на ...

24.03.2009 Дополнительный офис ОАО «Банк «Северная казна» в Екатеринбурге по адресу: переулок Химиков, 3, будет закрыт

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2009. Дополнительный офис ОАО «Банк «Северная казна» в Екатеринбурге по адресу: переулок ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»28.03.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (667)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18