УБРиР информирует клиентов о графике работы в предстоящие праздники

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 20 марта вводит новые тарифы для ...16.11.2022 УБРиР открывает новый офис в Москве
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...13.12.2010 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» увеличивает время работы своих отделений
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2010. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» продлевает режим работы своих отделений. ...10.04.2009 14 апреля 2009 года ОАО «УБРиР» проведет семинар для клиентов
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2009. 14 апреля 2009 года ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» проведет семинар на ...24.03.2009 Дополнительный офис ОАО «Банк «Северная казна» в Екатеринбурге по адресу: переулок Химиков, 3, будет закрыт
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2009. Дополнительный офис ОАО «Банк «Северная казна» в Екатеринбурге по адресу: переулок ...