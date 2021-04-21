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ФАС России нашла в действиях маркетплейса Ozon признаки нарушения антимонопольного законодательства

УрБК, Москва, 26.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела в действиях маркетплейса Ozon признаки нарушения Закона «О защите конкуренции». Торговой площадке выдано предупреждение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Так, в 2023 году и в течение I квартала 2024 года в ФАС России были направлены жалобы предпринимателей, предлагающих свои товары на торговой площадке, на действия руководства компании.

В частности, в них утверждалось, что маркетплейс навязывает продавцам участие в акции «Баллы за скидки». Также сообщалось о неопределенных условиях расторжения договоров, ограничениях при размещении контактной информации продавцов и необоснованных отказах в заключении договоров о сотрудничестве с новыми предпринимателями.

По предписанию ведомства торговой площадке следует внести изменения в оферту, а также прекратить практики, нарушающие антимонопольное законодательство. В случае неисполнения предписания ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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