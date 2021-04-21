ФАС России нашла в действиях маркетплейса Ozon признаки нарушения антимонопольного законодательства

УрБК, Челябинск, 21.04.2021. Управление ФАС России по Челябинской области выявило нарушение антимонопольного ...31.01.2019 Суд подтвердил нарушения антимонопольного законодательства в сети магазинов «Красное и Белое» в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также подтвердил нарушения антимонопольного ...18.07.2012 ФАС уличила ОАО «Русские самоцветы» в нарушениях антимонопольного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2012. 10 июля 2012 года Свердловское УФАС России выдало ОАО «Русские самоцветы» ...18.07.2012 ОАО «МРСК Урала» выдано предписание о прекращении нарушения закона о защите конкуренции
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2012. Свердловское УФАС России усмотрело в действиях ОАО «МРСК Урала» признаки нарушения п. 5 ...12.11.2009 В 61 субъекте РФ выявлены признаки нарушений ФЗ «О защите конкуренции» на рынке похоронных (ритуальных) услуг
УрБК, Москва, 12.11.2009. Антимонопольная служба подвела итоги проверки территориальными органами ФАС России соблюдения ...