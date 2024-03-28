Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 600 млн рублей на работу региональных общественных организаций в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...04.03.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, ...26.02.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...09.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...10.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...