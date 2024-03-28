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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 600 млн рублей на работу региональных общественных организаций в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 2,6 млрд руб. на работу общественных организаций региона. Эта сумма стала рекордной, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Так, в 2024 году на эти цели будет выделено 666,3 млн руб., в 2025 году — 650,5 млн руб., в 2026 году — 652,3 млн руб., в 2027 году — 652,3 млн руб.

В департаменте отмечают, что ежегодную финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку получают порядка 200 организаций Свердловской области, которые специализируются на проектах в сферах социального обслуживания, охраны окружающей среды, благотворительности, добровольчества и патриотического воспитания.
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