Отопление в Екатеринбурге планируют отключить в первой декаде мая

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался отопительный сезон. Все учреждения и жилые дома будут ...24.09.2020 Все объекты соцсферы Екатеринбурга обеспечены теплом на 100%
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2020. Отопление подано во все школы, детские сады и объекты здравоохранения, а также 109 ...18.09.2020 В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых домах
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых зданиях, сообщает пресс-служба ...14.05.2018 Коммунальщики начали отключать отопление в городах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Муниципалитеты Свердловской области приступили к поэтапному отключению теплоснабжения, ...17.11.2011 ОАО «ТГК-9» вновь оставит центр Екатеринбурга без тепла
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. ОАО «ТГК-9» продолжит отключать отопление в Екатеринбурге. Как рассказал на сегодняшней ...