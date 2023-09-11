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Отопление в Екатеринбурге планируют отключить в первой декаде мая

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Екатеринбурге планируется отключить отопление в первой декаде мая. Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель главы города Владимир Гейко.

Он подчеркнул, что, несмотря на потепление к концу текущей недели, в первые дни мая снова ожидается похолодание. Поэтому отключать отопление в муниципалитете нельзя — это негативно повлияет на работу таких учреждений, как больницы, детские сады и школы.

После того, как установятся стабильные круглосуточные положительные температуры, отопление будет отключено во всем городе.

Напомним, что с 14 мая в Екатеринбурге начнутся опрессовки, которые будут проходить в несколько этапов.
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