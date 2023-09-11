Отопление в Екатеринбурге планируют отключить в первой декаде мая

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В Екатеринбурге сегодня стартовал отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался отопительный сезон. Все учреждения и жилые дома будут ...

Все объекты соцсферы Екатеринбурга обеспечены теплом на 100%

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2020. Отопление подано во все школы, детские сады и объекты здравоохранения, а также 109 ...

В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых домах

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых зданиях, сообщает пресс-служба ...

Коммунальщики начали отключать отопление в городах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Муниципалитеты Свердловской области приступили к поэтапному отключению теплоснабжения, ...

ОАО «ТГК-9» вновь оставит центр Екатеринбурга без тепла

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. ОАО «ТГК-9» продолжит отключать отопление в Екатеринбурге. Как рассказал на сегодняшней ...