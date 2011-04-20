УК «Сити-Сервис» проведет 27 апреля в Верхней Пышме генеральный субботник

Фото предоставлены управляющей компанией «Сити-Сервис»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий субботник на придомовых территориях всех домов, находящихся под ее управлением. Об этом сообщается на официальной странице УК в соцсети «ВКонтакте».«Общий генеральный «день чистоты» установлен у нас на 27 апреля. Это будет суббота накануне майских праздников. Синоптики обещают хорошую погоду», — отметил генеральный директор управляющей компании «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник.Всех желающих принять участие в субботнике УК обеспечит метлами, граблями, ведрами и лопатами, а также перчатками и мешками для сбора мусора. После окончания работы весь собранный мусор будет вывезен.Кроме того, если собственники квартир хотят устроить субботник в своем дворе в какой-то определенный день, они могут договориться с мастером участка, и УК также предоставит все необходимое для субботника.Так, инициативная группа жильцов договорилась с «Сити-Сервис» (которая предоставила весь необходимый инвентарь) и провела субботник 23 апреля во дворе дома № 5а на улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме. Жители привели в порядок прилегающую территорию, очистили газоны от мусора и опавшей листвы.Также, по заявкам жителей, управляющая компания «Сити-Сервис» подрезает мешающие жителям деревья (как правило, больные или сломанные ветром). К примеру, работы по весеннему кронированию деревьев были проведены по адресу: ул. Уральских Рабочих, 33. Следует отметить, что данный тип работ можно проводить в определенный период времени, когда по деревьям еще не пошел сок, но температура воздуха уже установилась выше нуля.