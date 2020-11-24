В Екатеринбурге ФГБУ «Комфортная среда» после вмешательства прокуратуры погасило свыше 5,9 млн рублей зарплатного долга

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. В Алапаевске после вмешательства прокуратуры МУП «Алапаевский горводоканал» погасило ...19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...18.01.2019 Екатеринбургский завод по требованию прокуратуры вернул работникам более 2,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по ...04.10.2018 Задолженность по заработной плате в АО «ВУХИН» составила свыше 6,8 млн рублей
Руководство «Восточного научно-исследовательского углехимического института» накопило перед 121 работником за период с ...04.10.2018 Задолженность по заработной плате в АО «ВУХИН» составила свыше 6,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Руководство «Восточного научно-исследовательского углехимического института» накопило ...