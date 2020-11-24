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Вчера, 16:02

В Екатеринбурге ФГБУ «Комфортная среда» после вмешательства прокуратуры погасило свыше 5,9 млн рублей зарплатного долга

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге по требованию прокуратуры Ленинского района была погашена многомилионная задолженность по выплате заработной платы сотрудникам филиала ФГБУ «Комфортная среда», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«После вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы 56 работникам филиала за февраль и март 2024 года на общую сумму свыше 5,9 млн руб. была полностью погашена», — пояснили в ведомстве.
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