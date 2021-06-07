Ставки по промышленной ипотеке в РФ вырастут до 9–11%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке с ...30.11.2020 Аналитики прогнозируют новые минимумы ипотечных ставок в I полугодии 2021 года
УрБК, Москва, 30.11.2020. В 2021 году средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в России может опуститься до ...08.06.2016 Ставки по ипотеке в России достигли максимальных значений с начала года
Ставки по ипотечным кредитам в России достигли максимальных значений с начала года, пишет «Российская газета». По ...08.06.2016 Ставки по ипотеке в России достигли максимальных значений с начала года
УрБК, Москва, 08.06.2016. Ставки по ипотечным кредитам в России достигли максимальных значений с начала года, пишет ...06.11.2012 ОАО «Газпромбанк» повысило ставки по ипотеке
УрБК, Москва, 06.11.2012. Газпромбанк повысил ставки по ряду ипотечных кредитов в рублях. Ставка по программе «Военная ...