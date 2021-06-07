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Вчера, 15:07

Ставки по промышленной ипотеке в РФ вырастут до 9–11%

УрБК, Москва, 24.04.2024. В случае, если ключевая ставка ЦБ РФ превышает 10%, ставка промышленной ипотеки в России будет рассчитываться по формуле: 3–5% + проценты, превышающие 10% порог ключевой ставки ЦБ РФ. Обновленные условия промышленной ипотеки опубликовал Минпромторг, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время кредитные ставки по программе крупных льготных кредитов, выдаваемых предприятиям на строительство и приобретение промышленных площадок, составляют 5% для промышленных предприятий (на сумму до 500 млн руб. и на срок до 7 лет) и 3% для технологических. Разница между льготной и рыночной ставками компенсируется банкам из бюджета.

По новым правилам Минпромторга к 3–5% прибавится 6% (16% составляет текущая ключевая ставка ЦБ, минус 10% порог). То есть новые ставки по кредитам, выданным после 22 апреля, составят 9–11%.

В рамках программы промышленной ипотеки выдано 834 кредита на сумму 82,8 млрд руб.
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