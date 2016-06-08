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Вчера, 13:42

«МегаФон» разработал профессиональную связь на российском ПО для экстренных служб и бизнеса Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. «МегаФон» первым среди сотовых операторов России разработал совместно с компанией «Триалинк», предлагающей услуги в рамках системы RONET, профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и компаний. Решение работает на базе сети LTE, что позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу не только организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, но также определять геолокацию и транслировать видео, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина рассказала, что решение включает в себя серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT (Push-To-Talk), одним нажатием которой можно вызвать отдельного абонента или целую группу. Функционировать такая связь будет в любом месте, где есть покрытие LTE. Если же объект находится за пределами такой зоны, то специалисты оператора развертывают сеть для организации работы транкинга.

«Проведенные тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным. Помимо оперативной голосовой связи, оно дает заказчику возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать файлы и фото и даже транслировать видео в высоком разрешении — все это происходит на скорости до 300 Мбит/с и по защищенной мобильной сети», — пояснила Наталья Талдыкина.

Она также рассказала, что подключение возможно в двух форматах: заказчик либо приобретает устройства связи и размещает у себя серверы для транкинга, либо подключается к серверам оператора через облачные технологии «МегаФона». При втором варианте клиент экономит на установке дополнительного оборудования и его обслуживании, а весь трафик обрабатывается на мощностях компании, что обеспечивает корректную работу абонентских гаджетов. Новая система универсальна и может быть бесшовно интегрирована с уже работающими системами профессиональной радиосвязи прежних стандартов.
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