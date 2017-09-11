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Вчера, 09:44

Река Чусовая подтопила шесть частных домов под Ревдой

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Вечером 23 апреля экстренные службы города Ревды получили сообщение о том, что уровень воды в реке Чусовой поднялся. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.

Подтопило шесть придомовых территорий в частном жилом секторе. Причиной ЧП стал увеличенный сброс воды из Волчихинского водохранилища. Пострадавших нет, угроза жизни и здоровью жителей отсутствует, уровень воды выше не поднимался.
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