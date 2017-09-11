Река Чусовая подтопила шесть частных домов под Ревдой

В некоторых частях Флориды уровень воды поднялся на 2,5 метра. Об этом сообщает CNN. Из наиболее пострадавших районов ...22.06.2017 Уровень воды на подтопленных территориях Свердловской области начал снижаться
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. В Ивдельском городском округе замеры уровня воды в реке Ивдель показали, что уровень ...21.04.2016 Верхотурская ГЭС в 14 раз увеличила объемы сброса воды из-за паводка
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2016. Верхотурская ГЭС в 14 раз увеличила водосброс из-за сильного паводка — с 53 до 744 ...10.06.2013 В районах нескольких водохранилищ Свердловской области произошло подтопление жилого сектора
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2013. В связи с продолжительными дождями, 8 июня поднялся уровень Нижне-Выйского ...21.05.2013 Паводок избавил Екатеринбург от угрозы дефицита питьевой воды
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. Весенний паводок избавил Екатеринбург от угрозы дефицита питьевой воды. Уровень воды в ...