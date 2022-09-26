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Вчера, 17:44

Челябинск вошел в пятерку лидеров в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость

УрБК, Челябинск, 22.04.2024. Челябинск занял 4-е место в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость в столице Южного Урала за три года составляет 22,2%. Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за тот же период без учета сдачи ее в аренду в Челябинске составила 18,5%.

Отметим, что Екатеринбург в этом рейтинге занял 74-е место.
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