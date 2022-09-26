Средняя реальная доходность инвестиций в недвижимость в Екатеринбурге за три года составляет 9,1%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Столица Среднего Урала оказалась на 74-м месте в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость за три года. Рейтинг составило РИА «Новости».



Вышеуказанный показатель в Екатеринбурге составил 9,1%, а без учета сдачи недвижимости в аренду — 5,5%. Соседями Екатеринбурга по местам в рейтинге оказались Ижевск и Благовещенск. Лидерами рейтинга стали Норильск (28,9% / 20,6%), Горно-Алтайск (23,9% / 20,7%) и Таганрог (23,8% / 20,7%). Последнее, сотое место занял Южно-Сахалинск (-2,2% / -6,7%), предпоследнее — Москва (1,2% / -1,6%)