Средняя реальная доходность инвестиций в недвижимость в Екатеринбурге за три года составляет 9,1%

УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом ...26.09.2022 Средняя зарплата в Екатеринбурге превышает 60 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Екатеринбург занял 19 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат, который ...22.04.2022 В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...21.03.2018 Доходность от сдачи в аренду комнаты в Екатеринбурге составляет 9,4% в год
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2018. Эксперты портала «Мир квартир» составили рейтинг российских городов по доходности рынка ...10.09.2013 Екатеринбург занял 16-е место в экологическом рейтинге российских городов за 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. Екатеринбург занял 16-е место в общем рейтинге качества городской среды, рассчитанный ...