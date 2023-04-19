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Специалисты ММК на форуме Smart Mining & Metals 2024 в Москве обсудили вопросы импортозамещения цифровых систем планирования ресурсов

УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») приняли участие в форуме Smart Mining & Metals 2024 в Москве. Совместно с коллегами-сталелитейщиками они обсудили вопросы импортозамещения ERP-платформ — цифровых систем планирования ресурсов, сообщает пресс-служба предприятия.

Старший менеджер по направлению «Развитие ERP» ООО «ММК-Информсервис» Сергей Феофанов напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента внедрения единой ERP-системы на ММК. Компания в числе первых в отрасли автоматизировала все производственные и бизнес-процессы.

«Сегодня платформа объединяет 15 предприятий группы и более 10 тыс. пользователей, для которых разработаны различные сервисы и функции, отвечающие конкретным запросам и потребностям. Мы внимательно изучаем рынок отечественных ERP-систем, ищем решение, и для нас важно, чтобы разработчик мог предоставить решения, сохраняющие работоспособность даже при самых высоких нагрузках на систему», — отметил Сергей Феофанов.

Он также подчеркнул, что переход на отечественное ERP-решение является ключевой задачей программы импортозамещения на ПАО «ММК».
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