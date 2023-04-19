Специалисты ММК на форуме Smart Mining & Metals 2024 в Москве обсудили вопросы импортозамещения цифровых систем планирования ресурсов

УрБК, Магнитогорск, 19.04.2023. В Магнитогорске 25-26 мая пройдет четвертая конференция «RPA Connect: Формула эффекта», ...03.10.2022 Руководители ММК приняли участие в X Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов»
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2022. Руководители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в X ...09.06.2022 Представитель ММК выступил на XII Всероссийском саммите «Корпоративные закупки — 2022: SUMMER CAMP»
УрБК, Магнитогорск, 09.06.2022. Старший менеджер управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического ...06.06.2022 Представители ММК поделились опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме Smart Mining & Metals
УрБК, Магнитогорск, 06.06.2022. Представители Магнитогорского металлургического комбината приняли участие во II ...02.06.2022 ММК примет участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России Smart Mining & Metals
УрБК, Магнитогорск, 02.06.2022. Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России Smart ...