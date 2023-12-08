В Челябинске комнаты с начала года подорожали почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1 млн 527 тыс. 789 руб. С начала ...08.12.2023 На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть
УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...09.09.2022 Средняя цена аренды комнаты в Челябинске составляет 6,6 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 09.09.2022. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 6 тыс. 583 руб. в месяц. С ...13.08.2021 Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске снизилась до 5,6 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 13.08.2021. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 5 тыс. 619 руб. в месяц. Об этом ...21.05.2021 Средняя цена комнат в Челябинске с начала года выросла на 4,2%
УрБК, Челябинск, 21.05.2021. Средняя цена комнаты в Челябинске с начала года выросла на 4,2%, до 544 тыс. 601 руб. Об ...