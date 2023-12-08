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Сегодня, 18:01

В Челябинске комнаты с начала года подорожали почти на 20%

УрБК, Челябинск, 19.04.2024. В Челябинске средняя стоимость комнат составляет 951 тыс. 687 руб. С начала года этот показатель вырос на 19,8%, за год — на 40%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом Челябинск возглавил рейтинг российских городов по росту стоимости комнат с начала года. Также значительно подорожали такие объекты в Ульяновске (плюс 18%), Симферополе (плюс 18,7%), Махачкале (плюс 16,5%), Кемерове (плюс 16,4%), Улан-Удэ (плюс 16,3%) и Ярославле (плюс 16,3%).

В среднем по России цена на комнаты с начала года выросла на 6,9%.
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