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В Свердловской области до вечера 20 апреля объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Свердловской области до 20.00 20 апреля действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 18 апреля до 20.00 22 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 22 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили свердловчан об аномально жаркой погоде. Так, с 18 по 22 апреля в большинстве районов Свердловской области, за исключением севера, ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.
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