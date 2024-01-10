В Свердловской области с 18 по 22 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Штормовое предупреждение из-за морозов в Свердловской области продлили до 13 января. Об ...09.01.2024 В Свердловской области на 9 и 10 января объявлено штормовое предупреждение из-за морозов
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом ...04.12.2023 В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и ...29.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и грозы. Об ...03.05.2023 В Свердловской области с 3 по 7 мая ожидается аномально жаркая погода
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области на этой неделе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные ...