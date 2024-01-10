В Свердловской области с 18 по 22 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. На территории Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение с 18 по 22 апреля из-за аномальной жары. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«18-22 апреля в большинстве районов Свердловской области, за исключением севера, ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. На бассейнах рек горных районов Свердловской области возобновятся интенсивное снеготаяние, повышение уровней воды в реках. Местами ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках, затопление пойменных участков», — говорится в сообщении.