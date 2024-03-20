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Продажи новых мотоциклов в России выросли на 76% в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. В I квартале 2024 года в России было продано 3 тыс. 516 мотоциклов, что на 76% больше, чем в I квартале 2023 года, сообщает агентство «Автостат».

«Эксперты агентства отмечают, что при рассмотрении продаж мотоциклов по месяцам их динамика только усиливалась: в январе она составила 23%, в феврале — 74%, а в марте — 89%», — говорится в сообщении.

Лидерами продаж стали марки Regulmoto (было продано 578 шт.), Racer (327 шт.), Voge (281 шт.), Bajaj (279 шт.) и Motoland (207 шт.). Самыми популярными моделями оказались Racer RC300 (продано 173 шт.), Regulmoto Sport (150 шт.), Motoland XL250 (136 шт.), Kayo T2 Enduro (127 шт.) и Voge 300 (111 шт.).
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