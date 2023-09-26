Спрос на новые мотоциклы в Екатеринбурге за год вырос на 74%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Екатеринбурге спрос на новые автомобили иностранных брендов в июне-августе 2023 года ...

В Екатеринбурге спрос на новые иномарки за год вырос на 198%

В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 54,9% по ...

На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 ...

На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...

«Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%

В Екатеринбурге с начала года спрос на подержанные автомобили вырос на 32,5%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Спрос на автомобили с пробегом в Екатеринбурге в октябре-ноябре оказался на 32,5% выше, ...