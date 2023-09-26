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Спрос на новые мотоциклы в Екатеринбурге за год вырос на 74%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В 2023 году спрос на новые мотоциклы в Екатеринбурге вырос на 74% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

При этом спрос на мотоциклы с пробегом в уральской столице за год увеличился на 39%.

Согласно данным сервиса, средняя цена нового мотоцикла в прошлом году достигла отметки в 170 тыс. руб. (+4% к 2022 году). Мотоцикл с пробегом можно было приобрести за 345 тыс. руб. (+23%).

Самыми популярными брендами на рынке новых мотоциклов в 2023 году стали китайские бренды KAYO (доля спроса — 24%, средняя стоимость — 148 тыс. руб.), GR (7%, 243 тыс. руб.) и BSE (5,8%, 170 тыс. руб.). Наиболее востребованные модели — KAYO T2 (5%, 189 тыс. руб.), GR GR7 F250A (2,6%, 205 тыс. руб.), Motax MiniCross 50 (2,2%, 35 тыс. руб.).

Среди мотоциклов с пробегом самыми популярными брендами в Екатеринбурге стали KAYO (11%, 100 тыс. руб.), Honda (10,5%, 470 тыс. руб.), Yamaha (10%, 470 тыс. руб.). Моделями — Урал ИМЗ-8.103-10 (2,5%, 110 тыс. руб.), Motax MiniCross 50 (2,5%, 26 тыс. руб.) и KAYO Basic YX125 (1,8%, 80,5 тыс. руб.).
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