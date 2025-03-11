Продажи новых мотоциклов в России за восемь месяцев 2025 выросли на 17%

УрБК, Москва,11.03.2025. В России за первые два месяца 2025 года продали 1 тыс. 269 новых электромобилей. По сравнению ...30.01.2025 Продажи новых мотоциклов в России за год выросли на 58%
УрБК, Москва, 30.01.2025. По итогам 2024 года в России реализовали 43 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше, чем в ...19.04.2024 Продажи новых мотоциклов в России выросли на 76% в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 19.04.2024. В I квартале 2024 года в России было продано 3 тыс. 516 мотоциклов, что на 76% больше, чем в ...02.11.2017 Рынок новых мотоциклов в России сократился на 38%
УрБК, Москва, 02.11.2017. За девять месяцев 2017 года жители России приобрели 6 тыс. 744 новых мотоцикла. Это на 38% ...26.10.2016 Рынок новых мотоциклов в России за 9 месяцев снизился на 39,2%
УрБК, Москва, 26.10.2016. В январе-сентябре 2016 года объем российского рынка новых мотоциклов составил 10,9 тыс. ...