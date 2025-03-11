Продажи новых мотоциклов в России за восемь месяцев 2025 выросли на 17%

УрБК, Москва, 18.09.2025. На российском рынке за восемь месяцев 2025 года было продано 42,1 тыс. новых мотоциклов. Это на 17% больше, чем с января по август 2024 года. Текущий объем продаж фактически равен полному прошлому году (43 тыс. шт). Об этом сообщил в личном Телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.



Он уточнил, что лидером продаж за отчетный период стал бренд Regulmoto, увеличивший продажи на 30%. Его мотоциклы купили в объеме 8 тыс.146 шт.



В пятерку наиболее популярных мотобрендов также входят Racer (3 тыс. 701 шт), Motoland (3 тыс.500 шт), Voge (2 тыс. 793 шт) и Kayo (2 тыс. 023 шт). В то же время индийский бренд Bajaj существенно снизил объем продаж (-36%).



«Привычные нам бренды полноценных мотоциклов Honda, BMW и прочие находятся лишь во втором десятке. Но если разделить рынок по объему двигателя, то они в лидерах своих сегментов», — резюмировал С. Целиков.