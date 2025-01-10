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Продажи новых мотоциклов в России за год выросли на 58%

УрБК, Москва, 30.01.2025. По итогам 2024 года в России реализовали 43 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше, чем в предыдущем году, говорится в исследовании «Автостата».

Отмечается, что это максимальный годовой уровень продаж за всю историю российского авторынка. Предыдущий пик был достигнут в 2014 году и составил 30,2 тыс. мотоциклов.

Самые популярные марки в 2024 году — Regulmoto (7,5 тыс. единиц, продажи выросли на 99%), Racer (4,6 тыс., +46%), Motoland (4,1 тыс., +69%), Bajaj (3 тыс., +5%) и Voge (2,7 тыс., +112%).
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