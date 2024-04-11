Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по 15 апреля выросли на 0,2% и составили 68,34 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,18%, до 49,8 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,32% и составила 54,01 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,25%, до 64,27 руб.

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