На ЕВРАЗ НТМК введены в работу 153 экологически безопасных трансформатора

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Специалисты ЕВРАЗ НТМК закончили установку новой аспирационной системы на участке ...20.10.2023 ЕВРАЗ установил на Западно-Сибирской ТЭЦ два новых трансформатора повышенной технологичности
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Два новых трансформатора, приобретенных в рамках инвестиционного проекта, стартовавшего ...25.09.2023 ЕВРАЗ приобретет более 300 персональных газоанализаторов для сотрудников подрядных организаций НТМК
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. ЕВРАЗ с целью повышения безопасности условий труда сотрудников подрядных организаций, ...03.07.2023 На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...05.06.2023 В 2022 году на реализацию экологических проектов на Урале предприятия ЕВРАЗа направили порядка 2,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей ...