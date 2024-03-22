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Вчера, 15:01

На ЕВРАЗ НТМК введены в работу 153 экологически безопасных трансформатора

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу 153 современных трансформатора взамен устаревших. Теперь предприятие полностью перешло на использование новых экологически безопасных трансформаторов с воздушным охлаждением. Работа по замене оборудования велась с 2011 года, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Ранее на комбинате использовали трансформаторы с содержанием диэлектрической охлаждающей жидкости, обладающей токсичными свойствами. В настоящее время все устройства этого типа выведены из работы, ведется их утилизация с привлечением специализированной компании.

На ЕВРАЗ НТМК введены в работу 153 экологически безопасных трансформатора
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Несмотря на то, что ранее используемые трансформаторы были работоспособны, на комбинате приняли решение о выводе их из эксплуатации для исключения потенциального негативного воздействия на окружающую среду и работников. Сегодня внедрены полностью безопасные устройства, в которых охлаждение системы обеспечивается за счет естественного притока воздуха», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Напомним, что ЕВРАЗ продолжает последовательно реализовывать на своих предприятиях экологические проекты и мероприятия по ключевым направлениям: воздух, вода, отходы.
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