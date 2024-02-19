В 2023 году 60% предпринимателей заявили об усилении конкуренции на рынке РФ

По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного Союза промышленников и ...19.02.2024 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного ...19.01.2024 Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России
К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. 30% негативных последствий ...19.01.2024 Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России
УрБК, Москва, 19.01.2024. К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. ...21.11.2023 Критическая потребность российского бизнеса в импорте сырья снизилась до 3,1% с 30%
УрБК, Москва, 21.11.2023. Критическая потребность российских компаний в импортозамещении по сравнению с прошлым годом ...