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Вчера, 11:42

В 2023 году 60% предпринимателей заявили об усилении конкуренции на рынке РФ

УрБК, Москва, 17.04.2024. По итогам 2023 года об усилении конкуренции на российском рынке заявили 60% опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на мониторинг состояния конкуренции в РФ по версии «Опоры России».

Мониторинг проводился на основе опроса 713 малых и средних предпринимателей (юрлица, ИП, самозанятые). «Если по итогам 2022 года об усилении конкуренции сообщали 51,3% предпринимателей, то по итогам 2023 года — 60% («доковидный» уровень — 59,1%)», — пишет издание.

«Очень сильным» или «достаточно сильным» уровень соперничества на российском рынке охарактеризовали 55%, «умеренным» — 40%. 31% опрошенных назвали своим главным конкурентом крупный бизнес, 36% — малый и средний, 11% — самозанятых.

Усиление конкуренции на рынке ощутили, в частности, представители сферы образования, консалтинга и торговли, ослабление — представители сфер производства, недвижимости и энергетики.
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