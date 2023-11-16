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Вчера, 17:02

Восемь автобрендов изменили цены в России в апреле 2024 года

УрБК, Москва, 16.04.2024. В период с 1 по 15 апреля 2024 года восемь автомарок изменили цены на некоторые свои модели, представленные в России, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на результаты мониторинга портала «Цена Авто».

У бренда Changan подорожали лифтбек UNI-V и кроссовер UNI-T — на 30 тыс. руб. (+1%), кроссовер UNI-K в бензиновой версии Tech — на 30 тыс. руб. (+0,7%), а в комплектации Comfort и Luxe — на 50 тыс. руб. (+1,4% и +1,2% соответственно). Пикап Hunter Plus и кроссовер CS95 подорожали на 50 тыс. руб. (+1,4-1,5% и +1,2% соответственно). Кроссовер марки GAC модели GS8 вырос в цене до 100 тыс. 300 руб. (+2,3-2,6%).

Также подорожали грузовые автомобили марок «КамАЗ» (модель «Компас 5» в версии «эвакуатор» — на 390 тыс. руб., или на 8,7%) и ряд моделей «УАЗ» (к примеру, модель «Профи» в исполнении «Однорядная длинная база 4х2 Европлатформа» подорожала на 65 тыс. руб., или на 3,6%).

Снизилась цена на внедорожник LADA Niva Travel в комплектации KHL’24 (на 13 тыс. руб., или на 0,9%), на четыре модели бренда Chery (сильнее всего в процентном отношении подешевела модель Седан Arrizo 8 — на 460 тыс. руб., что соответствует 12,9-13,5%), а также на электромобили моделей Evolute i-SKY и ORA O3.
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