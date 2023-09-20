Новые автомобили в РФ подорожали до 14,5% в ноябре

УрБК, Москва, 16.11.2023. Эксперты сайта «Цена Авто» подсчитали, насколько подорожала или подешевела продукция автобрендов, официально представленных в России, за первые две недели ноября.



Выяснилось, что больше всего прибавил в цене электрокроссовер i-JOY российской марки Evolute. Он подорожал на 505 тыс. руб. (14,5%), пишет «Автостат». На втором месте — электрический кроссовер ET5 китайского бренда Skywell. Он стал дороже на 12% (от 100 до 600 тыс. руб., в зависимости от комплектации). Третье место занял гибридный кроссовер HT-i той же марки (11,5%, или 200-460 тыс. руб.).



Автомобили российского флагмана LADA тоже выросли в цене. Так, внедорожник LADA Niva Travel подорожал на 106 тыс. руб. (7,7-9,7%). Семейство внедорожника LADA Niva Legend прибавило в цене 5,2-9,3% (от 85 до 91 тыс. руб.). Цены на кросс-версии модели LADA Granta увеличились на 79 тыс. руб. (7,8-9,1%). Седаны и лифтбэки этой модели подорожали на 6,4-8,7%.



Стоимость машин марки «УАЗ» не изменилась, если покупатель приобретает автомобиль на заводе. Однако с 1 ноября производитель ввел частичную компенсацию доставки продукции автодилерам, поэтому в дилерских центрах машины этого бренда стали дороже на 50 тыс. руб.



В то же время два китайских бренда снизили цены на свои автомобили. К примеру, бизнес-седан Arrizo 8 марки Chery подешевел на 4,0-4,2% (149,9 тыс. руб.). А седан OMODA S5 в стартовой комплектации от бренда Life стал дешевле на 3% (70 тыс. руб.).