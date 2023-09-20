Новые автомобили в РФ подорожали до 14,5% в ноябре

УрБК, Москва, 20.09.2023. Эксперты «Цена Авто» зафиксировали повышение цен на новые автомобили с 1 по 15 сентября 2023 ...01.03.2022 «АвтоВАЗ» поднял цены на свои автомобили в среднем на 15%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. С 1 марта 2022 года «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные розничные цены на автомобили ...18.01.2021 «АвтоВАЗ» в очередной раз поднял цены на автомобили
УрБК, Москва, 18.01.2021. Удорожание продукции «АвтоВАЗа» в очередной раз произошло 15 января этого года. Стоимость ...29.12.2016 Во второй половине декабря 10 автопроизводителей подняли цены
УрБК, Москва, 29.12.2016. За вторую половину декабря 2016 года 10 автопроизводителей увеличили цены на свои автомобили. ...04.03.2015 АвтоВАЗ увеличил цены на свои автомобили в среднем на 5%
УрБК, Москва, 04.03.2015. Компания АвтоВАЗ объявила о повышении цен на свои автомобили с 4 марта 2015 года. Повышение ...