Доля уральских производителей в федеральных ритейл-сетях составляет 50%

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ...09.11.2018 Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%
УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...21.01.2014 Власти Свердловской области остались недовольны участием ТЦ Metro в акции «Выбирай наше — местное»
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2014. На заседании президиума правительства Свердловской области были подведены итоги акции ...04.04.2013 В магазинах Свердловской области стало больше продуктов местного производства
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2013. В Министерстве АПК и продовольствия Свердловской области оценили действие областной ...13.09.2011 Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин возглавил комиссию по мониторингу цен на продукты
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2011. В ходе оперативного совещания правительства Свердловской области, которое провел ...