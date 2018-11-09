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Вчера, 16:40

Доля уральских производителей в федеральных ритейл-сетях составляет 50%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Доля продукции уральских производителей на полках федеральных торговых сетей, представленных в Свердловской области, составляет более 50%, сообщает департамент информполитики региона.

Уточняется, что в основном речь идет о хлебе, молочной продукции, мясе птицы, курином яйце и колбасных изделиях. Правительство Свердловской области проводит закупочные сессии, на которых поставщики и покупатели могут обсудить условия сотрудничества.

«При поддержке губернатора Евгения Куйвашева в регионе реализуется проект «Выбирай наше местное!», направленный на обеспечение доступности уральских товаров для жителей Свердловской области. На закупочных сессиях местные поставщики обсуждают с представителями федеральных торговых сетей индивидуальные условия сотрудничества. Благодаря такой совместной работе сокращаются звенья логистики между производителями и магазинами, а на прилавки поступают качественные и свежие товары», — отметила заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

«Федеральные торговые сети обеспечивают высокую проходимость покупателей и широкую географию распространения товаров. Благодаря таким соглашениям наша продукция доступна жителям всей Свердловской области», — заявил директор предприятия «Молочная Благодать» (Кушва) Александр Жуков.
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