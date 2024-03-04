Минфин: Льготные ипотечные программы следует планово завершить в обозначенные сроки

На вопросы УрБК ответил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин ...24.01.2024 ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера ...21.12.2023 Цены на новостройки в России поднялись с 2020 года на 80%
УрБК, Москва, 21.12.2023. Длительное использование правительством РФ инструмента льготных ипотечных программ привело к ...21.11.2022 В ГК «КОРТРОС» оценили последствия прекращения программы льготной ипотеки под 7%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Программа льготной ипотеки под 7% может завершиться к 31 декабря, по заявлению Минфина ...12.10.2020 Минфин планирует продлить программу льготной ипотеки в РФ под 6,5%
УрБК, Москва, 12.10.2020. Министерство финансов РФ предлагает продлить программу льготного ипотечного займа под 6,5% до ...