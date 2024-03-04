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Вчера, 14:02

Минфин: Льготные ипотечные программы следует планово завершить в обозначенные сроки

УрБК, Москва, 16.04.2024. Льготные ипотечные программы, действующие в России, должны завершиться планово, в ранее обозначенные сроки, заявил «Известиям» директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

По его словам, в настоящее время в РФ более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются по льготным условиям. По мнению Минфина, эта доля должна составлять не более 25%.

В настоящее время в РФ есть льготная ипотечная программа на новостройки под 8% годовых и IT-ипотека (5% годовых). Первая действует до 1 июля 2024 года, вторая — до конца 2024 года.

«Госпрограмма на новостройки вводилась как антикризисная мера (в период пандемии коронавируса), которая должна была на тот момент поддержать людей и строительную отрасль. По его словам, эти задачи выполнены, поэтому продлевать ипотеку под 8% даже по определенным категориям не планируется. Поддержку можно организовать через другие инструменты», — приводит издание мнение А. Яковлева.

В интервью УрБК заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, комментируя перегрев ипотечного рынка в России, говорил, что «Банк России последовательно выступает за изменение условий льготной ипотеки, чтобы сделать ее более адресной, доступной тем, кому она действительно помогает решить жилищную проблему, а не инвестировать в недвижимость».
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