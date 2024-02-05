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В Академическом районе Екатеринбурга построят еще один храм

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна церковь. В проекте планировки и межевания территории кварталов 9 и 10 планировочного района «Академический», вынесенном на общественные обсуждения, указано расположение нового храма во имя святого страстотерпца Евгения Боткина.

В Академическом районе Екатеринбурга построят еще один храм

Как сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») храм планируется расположить между будущим зданием уральского государственного медицинского университета и кварталом «Школьный». Храм сможет вмещать в себя 265 прихожан, самая высокая точка здания будет расположена на уровне 44,5 м.

В Академическом районе Екатеринбурга построят еще один храм

Напомним, что крест на месте строительства будущего храма был заложен митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом летом 2018 года.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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