В Академическом районе Екатеринбурга построят еще один храм

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна церковь. В проекте планировки и межевания территории кварталов 9 и 10 планировочного района «Академический», вынесенном на общественные обсуждения, указано расположение нового храма во имя святого страстотерпца Евгения Боткина.Как сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») храм планируется расположить между будущим зданием уральского государственного медицинского университета и кварталом «Школьный». Храм сможет вмещать в себя 265 прихожан, самая высокая точка здания будет расположена на уровне 44,5 м.Напомним, что крест на месте строительства будущего храма был заложен митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом летом 2018 года.