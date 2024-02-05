В Академическом районе Екатеринбурга построят еще один храм

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге у храма святых Божиих Строителей появилась архитектурная подсветка. ...08.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга появится детский сад на 200 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Академическом районе Екатеринбурга построят современный детский сад на 200 мест и ...25.08.2020 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проектов планировки и межевания 13 и 18 кварталов
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ...18.06.2018 В День медработника в Академическом районе Екатеринбурга заложили храм во имя страстотерпца Евгения врача
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня 2018 года митрополит Екатеринбургский и ...15.06.2018 В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня заложат новый храм
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня будет заложен еще один храм. Его построят ...