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Вчера, 12:22

Свердловский Роспотребнадзор готовит коллективный иск против академии красоты «Эколь»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовится подать коллективный иск в суд к академии красоты «Эколь». Заявления от потерпевших принимаются до 1 июля 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поводом для иска стали многочисленные обращения свердловчан в Управление Роспотребнадзора и консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Граждане жалуются на то, что они оплатили курсы в академии, но посетить их так и не смогли из-за постоянного переноса даты начала занятий. На свои требования вернуть деньги потребители получали отказ», — говорится в сообщении пресс-службы свердловского Роспотребнадзора.

Желающим присоединиться к иску необходимо представить в центральный екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (улица Мичурина, 91) заявление, копию договора на оказание услуг, копию чека/квитанции об оплате услуг, заявление/претензию о возврате денежных средств, направленные в адрес ответчика, с доказательствами его/ее вручения, ответ исполнителя (при наличии), копию паспорта (главная страница + регистрация), иные документы.

Заявление можно подать на сайте ведомства, для этого требуется регистрация на «Госуслугах».
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