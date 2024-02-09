Свердловский Роспотребнадзор готовит коллективный иск против академии красоты «Эколь»

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2023 год поступило 22 тыс. 383 ...22.08.2023 Первоуральская автошкола «Мои права» выплатила клиентам свыше 500 тыс. рублей за некачественное обучение
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В консультационный пункт для потребителей Первоуральского филиала «Центра гигиены и ...01.08.2022 Специалисты Управления Роспотребнадзора выявили ложный сайт ведомства
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили ложный сайт ...02.09.2014 Роспотребнадзор: жители Свердловской области продолжают жаловаться на навязывание услуг при заключении договоров ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжают поступать обращения ...18.10.2011 Роспотребнадзор: Потребителям пора начинать подавать к ООО «Корпорация «Здоровье» самостоятельные иски
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2011. Действия ООО «Корпорация «Здоровье» в отношении неопределенного круга потребителей ...