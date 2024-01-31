Потребительский спрос в Свердловской области в 2023 году вырос почти на 5%

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УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья ...

Среднедушевые доходы жителей Южного Урала во II квартале составили 35,7 тыс. рублей

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УрБК, Екатеринбург, 21.09.2020. Потребительский спрос на Среднем Урале в январе-июле текущего года сократился на 10% по ...