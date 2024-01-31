Потребительский спрос в Свердловской области в 2023 году вырос почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области потребительский спрос в 2023 году вырос на 4,8%. Об этом ...31.01.2024 Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по вводу жилья в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья ...21.09.2021 На Южном Урале потребительский спрос в январе-июле вырос на 10,3%
УрБК, Челябинск, 21.09.2021. В Челябинской области потребительский спрос в январе-июле 2021 года вырос на 10,3% по ...21.09.2020 Потребительский спрос в Свердловской области в январе-июле 2020 года снизился на 10%
Потребительский спрос на Среднем Урале в январе-июле текущего года сократился на 10% по сравнению с аналогичным ...21.09.2020 Потребительский спрос в Свердловской области в январе-июле 2020 года снизился на 10%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2020. Потребительский спрос на Среднем Урале в январе-июле текущего года сократился на 10% по ...