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Вчера, 12:00

Потребительский спрос в Свердловской области в 2023 году вырос почти на 5%

В Свердловской области потребительский спрос в 2023 году вырос на 4,8%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 40-е место рейтинга среди российских регионов. Самую сильную положительную динамику продемонстрировали Ингушетия (+17,2%), Тюменская область (+14,8%), Адыгея (+12,4%), Ставропольский край (+12,4%) и ЯНАО (+11,8%).

Среднедушевые среднемесячные потребительские траты в Свердловской области в 2023 году составили 40,1 тыс. руб.
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