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Среднедушевые доходы жителей Южного Урала во II квартале составили 35,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 16.10.2023. Среднедушевые доходы населения в Челябинской области во II квартале 2023 года составили 35,7 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Помимо этого, соотношение доходов населения в Челябинской области и стоимости фиксированного потребительского набора составило 1,98. С этим результатом Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов Уральского федерального округа. Выше него расположились ЯНАО (5,9), ХМАО (3,12), Свердловская (2,66) и Тюменская (2,18) области. Ниже — Курганская область (1,73).

Также, согласно данным исследования, реальные денежные доходы жителей Южного Урала во II квартале этого года выросли на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отметим, что средние доходы в исследовании рассчитаны на основе региональной статистики за апрель-июнь 2023 года. Фиксированный потребительский набор взят из базы ЕМИСС.
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