Реальные денежные доходы жителей Среднего Урала за год выросли на 10,5%

Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, во II квартале 2023 года выросли на 10,5% по ...06.09.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области за квартал выросли на 13,5%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, во II квартале ...19.06.2023 Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения
В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году ...19.06.2023 Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора ...07.06.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале выросли на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в I квартале 2023 ...