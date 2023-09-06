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Реальные денежные доходы жителей Среднего Урала за год выросли на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Среднедушевые доходы населения в Свердловской области во II квартале 2023 года составили 51,3 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Помимо этого, соотношение доходов населения в Свердловской области и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,66. По этому показателю Средний Урал занял 12-е место рейтинга среди всех регионов РФ. Лидерами по доходам населения стали ЯНАО (5,9), Ненецкий (4,61) и Чукотский (3,91) автономные округа, Магаданская область (3,48) и Москва (3,46).

Также, согласно данным исследования, реальные денежные доходы жителей Среднего Урала во II квартале этого года выросли на 10,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отметим, что средние доходы в исследовании рассчитаны на основе региональной статистики за апрель-июнь 2023 года. Фиксированный потребительский набор взят из базы ЕМИСС.
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