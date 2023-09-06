Реальные денежные доходы жителей Среднего Урала за год выросли на 10,5%

Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, во II квартале 2023 года выросли на 10,5% по ...

Реальные доходы жителей Свердловской области за квартал выросли на 13,5%

Реальные доходы жителей Свердловской области за квартал выросли на 13,5%

Средний Урал занял 13-е место в рейтинге регионов РФ по доходам населения

В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году ...