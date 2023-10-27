При финансовой поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке открылся новый кинозал

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. При поддержке ЕВРАЗа в 14 палатах городской инфекционной больницы Нижнего Тагила ...27.06.2023 ЕВРАЗ выделил 16 млн рублей победителям конкурса социальных инициатив
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. На грантовом конкурсе в 2023 году «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было подано 326 ...18.08.2021 ЕВРАЗ направил 500 тыс. рублей на создание кинотеатра в Тагильском пансионате для престарелых и инвалидов
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2021. При грантовой поддержке ЕВРАЗа в Тагильском пансионате для престарелых и инвалидов ...30.03.2018 При поддержке ЕВРАЗа в тагильской школе открыли обновленную мастерскую электромонтажа
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. При поддержке ЕВРАЗа в школе № 49 Нижнего Тагила открыта обновленная мастерская ...16.08.2017 В Междуреченске подвели итоги грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей»
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В Междуреченске определили победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город ...