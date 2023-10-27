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Вчера, 16:02

При финансовой поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке открылся новый кинозал

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Новокузнецке в досуговом центре «Комсомолец» вновь открылся кинозал. Средства на закупку оборудования и подготовку помещения проект «Кино на Запсибе» получил благодаря победе в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На средства гранта сотрудники кинозала закупили LED-экран и дополнительное оборудование для трансляции.

«Компания поддерживает значимые городские инициативы. На реализацию проектов грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» с 2017 года мы выделили свыше 70 млн руб. В Заводском районе проживает около 100 тыс. жителей, и открытие нового кинозала — очень долгожданное событие для Запсиба», — отметил директор регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа Андрей Рогозин.

Кинозал в досуговом центре «Комсомолец» вошел в киносеть России и будет сотрудничать с «Кузбасскино».
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