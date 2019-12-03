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Екатеринбуржец получил более 11,2 млн рублей за легализацию в России 2,4 тыс. иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга 1992 года рождения. Его обвиняют в организации незаконного пребывания на территории РФ не менее 2,4 тыс. иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с сентября 2021 по март 2023 года он подделывал необходимые для получения права на временное проживание и на трудовую деятельность в РФ документы: трудовые договоры, уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и другие.

«За оказанную услугу обвиняемый получил от каждого иностранного гражданина денежное вознаграждение в размере не менее 4,5 тыс. руб., тем самым извлек преступный доход свыше 11,2 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.
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