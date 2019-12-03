Екатеринбуржец получил более 11,2 млн рублей за легализацию в России 2,4 тыс. иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по ...31.07.2019 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту организации незаконного пребывания на территории РФ более 300 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, заключавшего с ...01.06.2018 Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в фиктивной прописке почти 1,5 тыс. иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...14.12.2017 Жителя Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет пяти иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Дмитрия Беллавина, ...05.09.2014 Екатеринбуржец обвиняется в фиктивной регистрации 50 иностранцев
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Екатеринбурга, который ...