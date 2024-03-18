Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По состоянию на 8 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 646 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю этот показатель не изменился, за месяц вырос на 0,2%.

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