УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:22

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По состоянию на 8 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 646 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель не изменился, за месяц вырос на 0,2%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. По состоянию на 11 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

16.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. По состоянию на 12 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%

По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 900 руб. ...

19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель
Архив новостей
Апрель 2024 (334)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18