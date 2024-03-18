Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. По состоянию на 11 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...16.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. По состоянию на 12 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%
По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 900 руб. ...19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...