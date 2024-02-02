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Власти Екатеринбурга сообщили о дальнейших планах реконструкции проспекта Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Власти Екатеринбурга рассказали о планах дальнейшей реконструкции проспекта Космонавтов. Дорогу ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В администрации напомнили, что в рамках двухгодичного контракта в 2023 году был досрочно отремонтирован участок проспекта Космонавтов от улицы Шефской до выезда из города в сторону Верхней Пышмы. В текущем сезоне работы продолжатся уже на участке от Шефской до Старых Большевиков. Его протяженность составляет 1,5 км, а общая площадь — почти 41 тыс. кв. м.

С наступлением стабильных положительных температур подрядная организация отремонтирует покрытие проезжей части, заменит или выправит люки смотровых и дождеприемных колодцев. Кроме того, на нескольких перекрестках специалисты заменят светофорные объекты и установят новые дорожные знаки, а также нанесут на новое покрытие разметку из термопластика.

С полным перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в 2024 году в столице Урала, можно ознакомиться в разделе «Благоустройство» официального портала Екатеринбурга.

Напомним, что благодаря реализации национального проекта БКД в Екатеринбурге в 2023 году были отремонтированы 19 участков автомобильных дорог общей площадью 304,5 тыс. кв. м. и протяженностью 19,7 км.
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