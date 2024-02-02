Власти Екатеринбурга сообщили о дальнейших планах реконструкции проспекта Космонавтов

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УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В 2024 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать около 576 тыс. кв. м. ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 19 участков автодорог протяженностью 18,8 км

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные ...

В Екатеринбурге отремонтируют почти пять километров городских дорог благодаря обращениям местных жителей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ...

Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...