Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...24.12.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...19.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Среднего Урала за неделю подорожало на 2,67%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...09.11.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,44%
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ...15.10.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,36%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...