Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по 8 апреля выросли на 0,75% и составили 68,21 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,25%, до 49,71 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,29% и составила 53,84 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,25%, до 64,11 руб.

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