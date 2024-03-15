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Сегодня, 15:02

Годовая инфляция в Свердловской области в марте ускорилась до 7,82%

Инфляция на Среднем Урале в марте составила 7,82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале — 7,52%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 7,74%, непродовольственные — на 7,38%, услуги — на 8,54%.

Потребительские цены в регионе в марте по сравнению с февралем выросли на 0,41%.
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