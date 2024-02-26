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Власти Среднего Урала в 2023 году на выполнение 29 госпрограмм по региональному развитию направили 490 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Правительство Свердловской области на заседании 11 апреля подвело итоги выполнения планов по развитию экономики и социальной сферы региона за 2023 год. На реализацию 29 государственных программ было инвестировано в общей сложности 490 млрд руб., сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Из них 235 млрд руб. было направлено на выполнение социальных обязательств перед уральцами: в 2023 году завершено строительство шести школ, рассчитанных более чем на 6 тыс. мест, выполнен капремонт 20 медицинских организаций, учреждено 29 фельдшерско-акушерских пунктов и три здания общеврачебных практик. Проведено свыше 19 тыс. спортивных мероприятий, построены и введены в эксплуатацию культурно-досуговые центры на территории региона.

Кроме того, построено и реконструировано более 271 км автодорог, введено в эксплуатацию два мостовых перехода и 3,2 млн кв. м. жилья (построено 47 тыс. 492 квартиры).

В 2023 году в регионе также продолжалась реализация 13 национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено свыше 41 млрд руб.
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