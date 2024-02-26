Власти Среднего Урала в 2023 году на выполнение 29 госпрограмм по региональному развитию направили 490 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства региона детально ...21.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона завершить инфраструктурные проекты 2023 года на 100%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В ходе заседания свердловского правительства, прошедшего 21 декабря, глава региона ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...29.10.2021 Свердловские власти одобрили проект регионального бюджета на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Правительство Свердловской области одобрило законопроект о региональном бюджете на 2022 ...21.02.2018 До 2023 года Первоуральск получит 85 млрд рублей на развитие
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. До 2023 года в развитие Первоуральского городского округа будет направлено около 85 ...